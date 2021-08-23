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颶風撲美東 紐約州進緊急狀態

2021-08-23 列印
■田納西州漢弗萊縣暴雨引發該縣二十八年來最嚴重的水災。網上圖片
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　　北美洲受兩颱風夾擊。美東地區受颶風亨利（Henri）侵襲，紐約州已宣佈進入緊急狀態，並部署五百名國民警衞軍應對災情。而田納西州因為連場暴雨引發洪水，更造成至少十人死亡，三十一人失蹤。颶風格雷斯（Grace）就橫掃墨西哥東部，造成至少八人死亡，三人失蹤。國家颶風中心表示，亨利挾帶強風暴雨，恐引發威脅生命的暴潮與洪水，包括紐約市等大片地區都在警戒範圍，預料周日在新英格蘭南部地區或紐約州長島登陸。



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