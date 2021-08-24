佩洛西戶外籌款會致詞不戴口罩

美國眾議院議長佩洛西一直推動戴口罩防疫，但她卻在加州著名釀酒鄉納帕谷一個戶外籌款會上，在沒有戴口罩的情況下，對着一批同樣沒有戴口罩的捐款人發表講話。她隨即被批評者斥責虛偽。由民主黨捐款人、釀酒商霍爾（Kathryn Walt Hall）上傳的影片及推文顯示，數十名沒有戴口罩的人士在長餐桌上並排而坐，沒有戴口罩的佩洛西則向這些參加者致詞。但穿梭其間的侍應則有戴口罩。根據疾病控制及預防中心，加州納帕縣是新冠疫情熱點，病毒傳播率高。疾控中心的指引說，在高感染率的地區，在擠逼的戶外活動及與未有接種者密切接觸的情況下，應考慮戴上口罩。