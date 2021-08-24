塔利班攻佔阿富汗首都喀布爾逾一周，喀布爾機場內外一片混亂，估計有二萬多人聚集及擠塞各閘口和通道，期望趕登飛機離開，有一家人被分送上往不同國家的飛機。周一凌晨，現場爆發槍戰，駐機場的阿富汗安全部隊與一批槍手在機場北門駁火，美軍與德軍皆捲入戰鬥，事件導致一名阿富汗部隊成員喪生，另三人受傷，暫時未知槍手身份。德國軍方指，駁火事件於周一凌晨四時半發生，阿富汗安全部隊人員和一批不明槍手駁火，一名阿富汗部隊人員被殺、三人受傷。德、美軍方介入，跟槍手交火。急於離開的人，除了美國人，還有為國際機構工作的人員和曾協助美軍或北約部隊的當地人，如傳譯員和翻譯員。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息說，截至當地時間周日早上，聚集在機場範圍內等登機的人增至一萬八千五百人，另有大約二千人擠在各個閘口，嘗試進入客運大樓。引起大混亂的其中一個原因，是美國當局向申請特別移民簽證（SIV）及想離國的阿富汗人發電子簽證，上面沒有申請人名字或文件號碼。一些阿富汗人把那些電子簽證複製及傳開去。大量本來無資格離開的人都湧往機場，企圖渾水摸魚爭上飛機。周日情況惡化，機場客運大樓大部份閘口都關閉。一些阿富汗家庭即使成功入內及登上飛機，但同一個家庭不同成員被分開，被送上往不同國家的飛機。消息稱，一些家庭成員分開來到機場的，或進入機場之後被分開。其中一些例子，爸爸、媽媽和孩子都無法在一起，被送到不同的國家。機場外面，情況混亂。估計仍有數以千計的人聚集，隔着圍欄絕望地看着飛機起飛。當局估計，過去一周大約二十人在機場一帶發生的人踩人或槍擊事件中喪生。英國國防部一名官員說：「當地的情況仍然極具挑戰性。我們正竭盡所能，讓情況回復安全。」