美擴「安全區」加快撤僑

阿富汗局勢持續混亂，美國總統拜登（見圖）周日表示，美國帶頭撤走美國僑民、高危阿富汗人和其他國家僑民的行動，剛過去的一個周末加快推行。他仍希望能按時於八月三十一日或之前完成撤退出行動，毋須延長至那天之後。他強調，美國會堅定不移地承諾，幫助美國人和有需要的阿富汗人離去。日本安排三架自衞隊運輸機前往撤僑，第一架C2運輸機周一晚出發。美國處理這場危機的手法受到各方抨擊，但拜登指，美軍已作改善，讓那些想離開阿富汗的人可以更安全地前往喀布爾機場及登上飛機。他沒有披露更多詳情，只是說，由美軍控制的喀布爾機場的範圍及所謂「安全區」，已經擴大。他對記者說：「我們與塔利班討論了許多。他們一直擺出合作態度，擴大部份範圍（指美軍控制的機場範圍）。任何美國人若想回家，我們都會把他們帶回家。」