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反塔利班領袖：冀和平會談

2021-08-24 列印
反塔利班領袖：冀和平會談
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　　盤踞阿富汗潘傑希爾谷地的反塔利班領袖小馬蘇德（見圖）周日表示，他希望與塔利班和平會談，商討國家的前途，認為國際社會不應接受極權政府。他表明，不會把目前由他掌控的地區，拱手交給塔利班，並警告稱，如果塔利班拒絕談判及無法達成一項全面分權協議，阿富汗無可避免會爆發新的內戰，而他領導的反塔利班部隊已作好作戰的準備。塔利班則表示已派出數百名戰士前往潘傑希爾，打擊反對勢力。

　　此外，傳言已宣誓效忠塔利班的阿富汗流亡總統加尼的弟弟哈希馬特，在阿富汗首都喀布爾接受半島電視台訪問時表態，稱人民必須接受塔利班接掌阿富汗，以免國家不穩定，但他也要求建立具包容性的政府。哈希馬特與塔利班成員會面的畫面在阿富汗社交媒體上瘋傳，招致他受到一些批評和辱罵。



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