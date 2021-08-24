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田納西州暴雨最少22死

2021-08-24 列印
　　美國田納西州中部地區暴雨成災，至今最少有二十二人死亡，五十人失蹤。死者包括一對孿生孩子，本來由父親抱住，但被洪水沖走。單是在漢弗萊斯縣部份地區，在上周六的短短不足二十四小時內，便錄得四百三十毫米雨量，超出田納西州一九八二年二十四小時內三百四十五毫米雨量的最高紀錄。當局擔心死亡人數還會上升。

　　此外，捲入性醜聞的紐約州州長科莫周一午夜正式離任，但美國東岸包括紐約這幾天受到風暴「亨利」吹襲，科莫仍全情投入，指揮防風及救災工作。他指，風暴不會影響他辭職的計劃。同一時間，南部田納西州也暴雨成災，死亡人數已增至二十二人，有多達五十人失蹤。



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