美「驕傲男孩」領袖 被控放火管有子彈匣囚五月

美國極端組織「驕傲男孩」（Proud Boys）的領袖塔里奧（Enrique Tarrio）被控以毀壞公物及管有高性能彈藥裝置的罪名，上月認罪，周一被法官判處入獄超過五個月。塔里奧在法庭上發表講話時表示，對自己的所作所為深感後悔，形容那是一個「嚴重錯誤」。他透過視像系統出席聆訊時稱：「我所做的都是錯的。」據報，國會包圍及衝擊事件前兩天，塔里奧已抵華盛頓，不過被當地執法部門拘捕，並搜獲兩個印上「驕傲男孩」標誌的子彈匣。其實早於去年他就曾放火燒毀「黑人的命也是命」的橫額，事後他不但在社交平台 Parler發相，接受《華盛頓郵報》訪問時更稱，他有份參與放火行動。