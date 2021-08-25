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日本石垣市 擬打造釣魚台新石碑

2021-08-25 列印
■石垣市公開為其行政區域所包含的尖閣諸島、即中方的釣魚台改名後所製作的行政標柱。網上圖片
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　　日本主張擁有釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）主權，屬於沖繩縣石垣市轄區。石垣市打造釣魚台各島的日本島名石碑，計劃在有主權爭議的釣魚台設置標柱，作為行政標誌，將向中央政府申請登島安置。內閣官房長官加藤勝信則表示，原則上不批准登島申請。而有內媒批評是挑釁。內地環球時報回應，石垣市計劃在釣魚台設置，刻有「尖閣諸島」字眼標柱是挑釁。

　　報道更引述中方多次重申，釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中國對釣魚台的主權擁有充份歷史和法理依據，維護釣魚台領土主權的決心堅定不移。





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