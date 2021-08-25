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伊利沙伯女皇號逾百確診 停靠南韓計劃告吹

2021-08-25 列印
■英國皇家海軍伊利沙伯女皇號，艦上超百名船員確診。 路透社
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　　正值美國因阿富汗問題要轉移視線訪亞之際，英國皇家海軍伊利沙伯女皇號（HMS Queen Elizabeth，R08）原定本月底將停靠南韓釜山海軍基地，但因為艦上已有超過一百名船員確診，考量疫情關係，確認計劃告吹。據《韓聯社》報道，英韓海軍雙方原協定，女皇號航艦本月底將航抵釜山港停靠，雙方會舉行小規模聯合軍演，但在女皇號超過一百人確診的情況下，雙方協商後決定取消該計劃。不過英、韓海軍月底在東海的聯演計劃則不受影響。





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