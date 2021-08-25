神舟12號「三人組」 分享太空周末

神舟十二號航天員近日跟中央電視台記者天地對話，分享感受及工作情況。期間央視問「出差三人組」的太空周末怎麼過？據報，除了豐富多彩的娛樂活動，周末「出差三人組」也和大多數人一樣，跟家人打電話。中央電視台播出同在天和核心艙的神舟十二號航天員天地對話片段。央視更要三人分享太空周末。指令長聶海勝一本正經的表示「休息，主要是打掃衛生」。但是，劉伯明卻「戳穿」他，並補充「海勝還有口琴、牧笛、長笛」。劉伯明本人就表示：「跑步的時候，聽聽音樂，然後打打乒乓球，還有上傳了好多的視頻」。報道指，「出差三人組」除了娛樂外，到了周末更跟家人打電話。湯洪波更表示開始想念家人，他指：「我們都會給家裏打個電話、報個平安，這也讓我們心裏的感覺非常安靜舒適。」他更分享一個和家人合照的夢。據報，太空出差即將結束，「出差三人組」也在為返回地球做準備。