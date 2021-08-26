中國爆炸力學開拓者鄭哲敏逝世

據中國科學院官方微博消息，中國科學院院士、中國工程院院士，國家最高科學技術獎獲得者鄭哲敏院士昨日二十五日於北京逝世，享年九十七歲。鄭哲敏院士是中國爆炸力學的奠基人和開拓者之一。鄭哲敏早年從事熱應力、震動與水彈性力學、地震工程力學方面的研究，擅長運用力學理論解決工程實際問題，提出的流體彈塑性體模型和理論，促進形成完備的爆炸力學學科體系，被廣泛應用於地下核爆炸、穿甲破甲及鑽地核爆彈等重要國防應用。在一九六四年其「爆炸成型機理及應用」獲全國工業新產品展覽一等獎，一九八二年「流體彈塑性模型及其在核爆與穿甲方面的應用」獲國家自然科學二等獎，一九九○年「爆炸處理水下軟基」獲國家科技進步二等獎，一九九三年獲陳嘉庚技術科學獎。鄭哲敏曾先後師從錢偉長和錢學森，錢偉長稱其「是我最好的學生之一」。鄭哲敏曾說：「我從過去走到現在，並沒有甚麼清晰的路線。但有一點是確定的，那就是富國強民的願望。」