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阿富汗前資訊技術部長在德送Pizza

2021-08-26 列印
阿富汗前資訊技術部長在德送Pizza
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　　塔利班再掌阿富汗政權，不少人冒生命危險逃離阿富汗，亦有不少阿富汗的反塔利班官員已被槍殺，很多前朝的高官怕被清算，不過有些人早在這波戰亂前已離開祖國到國外生活。近日，遭前總統要求離職的阿富汗前資訊技術部長沙達特（Sayed Ahmad Shah Sadat）被網民發現如今在德國擔任Pizza外賣員。

　　據外媒報道，從二○一八年起，沙達特一直在前總統加尼（Ashraf Ghani）內閣做事，擔任通訊和信息技術部長，主要負責為農村人口擴展流動電話網絡，直到二○二○年，他拒絕將經費轉移用來打擊塔利班組織，因此被加尼要求離職。



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