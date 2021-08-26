在安全體系實施前確保婦女安全 ﻿塔利班：﻿﻿職業女性須留在家﻿

阿富汗塔利班奪權後，外界一直關注女性權益。英媒BBC於當地時間二十五日報道，塔利班發言人表示，阿富汗的職業女性目前必須待在家裏，直到建立安全體系確保婦女的安全。塔利班方面強調，這是一個臨時程序。﻿BBC報道引述塔利班發言人指：「我們的安全部隊沒有接受過如何對待女性的培訓，也沒有接受過如何與女性交談的培訓，所以，在安全措施到位前，我們要求女性待在家裏。在家期間她們的工資會繼續發放。」自塔利班進入首都喀布爾後一直有領導人表示，會尊重女性權利，允許女性工作接受教育和獨自出門。不過同樣一直有報道指，有女性被指無法上班，被要求回家或需要待在家中。上周二更有一群婦女於喀布爾舉行街頭抗議，呼籲塔利班保護她們的權利。上周三塔利班進行了一場「破傳統採訪」，由高級官員馬瓦維‧阿卜杜勒哈克‧赫馬德（Mawlawi Abdulhaq Hemad）接受私營媒體Tolo新聞女主播貝赫斯塔‧阿爾漢德（Beheshta Arghand）的訪問。《紐約時報》指，該女記者雖然有穿罩袍，但未有蒙面。此次亦是首次有阿富汗女性，在境內訪問塔利班高層成員，這一幕被認為別具歷史意義。儘管有明顯的讓步，阿爾漢德仍有疑慮，事後更對BBC表示，女性的心態發生變化。女性阿富汗議員法爾扎納‧科查伊（Farzhana Kochai）承認，有些女性正返回工作崗位和學校，但她認為女性在社會上、心理上和政治上都傾向「在躲藏」。據報，阿富汗議會目前共有六十九名女議員，但塔利班的領導層中沒有女性，目前還不清楚他們是否會組建一個包容性政府。﻿