美軍月底撤軍限期沒變 拜登：愈早完成愈好

美國總統拜登當地周二指，美國在八月三十一日前完成從阿富汗撤離的目標不變，由於美軍在當地受軍事襲擊的風險增加，美軍愈早完成撤離愈好。美國國防部更稱，相信有能力在限期前，把所有美國人撤走。而阿富汗武裝組織塔利班就表明，不會再容許阿富汗國民離國，並封鎖通往喀布爾機場的主要道路，只容許外國公民通行。拜登較早時表示，美方正努力爭取在八月三十一日前完成撤離行動，但撤離行動能否按期完成取決於阿富汗塔利班的配合。拜登說，已要求美國防部和國務院制定應急方案，以便必要時調整時間表。塔利班目前正配合美方的撤離行動，但撤離行動仍存在風險和挑戰，尤其是來自「伊斯蘭國」阿富汗分支機構對美軍和平民的威脅。塔利班發言人穆賈希德指責，美國將受過教育的醫生及學者等帶離阿富汗，認為這批精英應繼續留在阿富汗作貢獻，不應前往其他國家，又促請美國按原訂期限，在三十一日前撤軍，又指美國應該帶走所有在阿富汗的公民和承包商。