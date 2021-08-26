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塔利班高層晤中國大使 討論人道主義援助問題

2021-08-26 列印
■阿富汗塔利班在喀布爾會見中國駐阿富汗外交使團。網上圖片
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　　阿富汗塔利班在喀布爾周二會見中國駐阿富汗外交使團，據北京外交部發言人指，中方與塔利班之間的溝通順暢。而塔利班發言人穆賈希德周二回應內媒稱，希望與中國及所有國家保持良好關係，會尋求與中國發展經濟以及友好關係。而周三國家主席習近平與俄羅斯總統普京通電話，就阿富汗局勢及雙邊關係等交換意見。

　　報道指，塔利班駐卡塔爾首都多哈政治辦事處發言人穆罕默德‧納伊姆（Mohammad Naeem）透露，塔利班高層率團在喀布爾會見中國駐阿富汗大使代表。雙方就中國人員的安全、阿富汗國內局勢，以及雙邊關係和人道主義援助等問題交流。 北京外交部發言人汪文斌重申，中方尊重阿富汗主權，不干涉阿富汗內政。對於阿富汗局勢，習近平強調中國願意與國際社會各方加強溝通協調。而普京則認為其局勢，表明由外部勢力強行推行其政治模式的政策行不通，只會帶來破壞及災難。



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