眾議院通過3.5萬億美元預算藍圖

美國眾議院成功與溫和派協議後，通過了三萬五千億美元的拜登預算藍圖。該藍圖是使該黨的國內基礎設施議程重回正軌的關鍵。美國時間周二以二百二十票對二百十二票的投票結果，通過了拜登起草的三萬五千億美元重建計劃的第一步。美聯社報道指，有關預算藍圖面對共和黨的一致反對，這一結果表明未來仍然面臨威脅顛覆總統議程的挑戰。報道指，緊張局勢在過去一天內眾議院陷入停頓，因一群溫和的立法者威脅要扣留他們對三萬五千億美元計劃的投票。他們要求眾議院首先批准一項近一萬億美元的兩黨一攬子其他公共工程項目，而據悉有關項目已在參議院獲得通過。