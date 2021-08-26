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阿爾及利亞宣佈與摩洛哥斷交

2021-08-26 列印
拉馬姆拉
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　　非洲國家阿爾及利亞單方面宣佈，與摩洛哥即日起斷絕外交關係。阿爾及利亞外長拉馬姆拉當地周二宣佈，阿爾及利亞決定即日起斷絕與摩洛哥的外交關係。據拉馬姆拉在首都阿爾及爾舉行的新聞發佈會上宣佈，由於摩洛哥長期奉行針對阿爾及利亞的「敵對政策」，阿政府決定斷絕與摩洛哥的外交關係。拉馬姆拉表示，摩洛哥駐聯合國官員此前挑唆阿國國內少數民族與中央政府的關係，使兩國關係的不和達到頂點，對此阿政府必須做出回應。

　　截至目前，摩洛哥官方尚未就阿爾及利亞方面宣佈斷交一事做出表態。



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