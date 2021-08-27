美大約1500人滯留阿國 或月底前可完成撤退計劃

美國國務卿布林肯周三表示，現時仍然有大約一千五百名美國人留在阿富汗，等候安排撤走。如果這個數字是準確的話，意味着派駐當地的美軍仍然有可能在總統拜登所定出的八月三十一日限期屆滿之前，完成撤走美國僑民的任務。布林肯指出，有些美國人可能選擇留在阿富汗。他謂：「因此，我們相信現時積極尋求協助要離開阿富汗的美國僑民，比公佈的數字少得多，大概是一千人或不足一千人。」五角大樓發言人約翰柯比表示，美國軍方將在周二截止日期之前的未來幾天內盡可能多地保留機場的空運能力。他說，軍方將「一直到最後都繼續疏散需要的人」。但他補充，在最後幾天和幾個小時內，必須在撤離美軍及其裝備以及撤離人員方面取得平衡。