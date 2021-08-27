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坦桑尼亞法使館附近爆槍戰

2021-08-27 列印
坦桑尼亞法使館附近爆槍戰
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　　非洲坦桑尼亞東岸達累斯薩拉姆港市的法國大使館附近，周三爆發激烈槍戰。當局證實有五人死亡（見圖），包括三名警員。警方正追查涉事男子的背景，暫時未知是否與任何激進組織有聯繫，未定性事件為恐怖襲擊。

　　坦桑尼亞女總統蘇盧胡說，一批警員在守衞森嚴的法國大使館附近的街上，與一名武裝男子駁火。她表示，該名男子也被擊斃。



　　警察總長西羅對記者說，他是一名外國人，初步相信他是來自索馬里。

　　西羅警告，今次事件可能與鄰國莫桑比克聖戰份子發動的顛覆活動有關，呼籲公眾提高警覺，留意可疑人物。

　　據了解，近年，愈來愈多非洲國家加入搜捕莫桑比克的顛覆份子，以防止該國的武裝衝突蔓延至區內其他國家。



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