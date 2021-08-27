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日本或十月國會大選

2021-08-27 列印
日本或十月國會大選
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　　日本《產經新聞》周四引述消息靈通人士說，如執政自民黨一如外界預期決定於下月（九月）舉行黨總裁選舉，那麼日本可能會十月或之後，舉行國會眾議院大選。繼自民黨總幹事二階俊博後，前任環境大臣石原伸晃領導的派系周四也表態支持菅義偉。

　　外界推測只要自民黨在十月的大選中保住國會眾議院的大多數議席，黨總裁便順理成章出任首相。菅義偉早前已表明有意參選，而自民黨總幹事二階俊博周三宣佈，支持菅義偉（見圖）。不過，黨內其他大部份元老及領袖仍未表態。





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