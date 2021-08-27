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深圳星巴克店員 着晒防護衣夠奇

2021-08-27 列印
■深圳機場星巴克店員穿着防護衣沖咖啡。
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　　內地日前爆發Delta新冠變種病毒，機場成為防疫重點。有旅客發現深圳機場的星巴克，出現多名員工穿著防護衣沖咖啡的奇景。網民笑言感覺喝的不是咖啡，而是藥水，非常有安全感，亦有網民對店員的敬業表達尊敬。

「以為是做核酸檢測場所」



　　星巴克中國官方在微博表示，照片的拍攝時間是深圳機場分店恢復營業後，應防疫要求首天及第二天的場景，目前員工已換上藍色隔離衣。官方又指，已調整更期，即時輪崗換班，增加員工的休息時間，店內常備消暑飲品，減少每天的工作時長等。

　　事件引起網民關注，有網民笑稱，只看照片後還「以為是做核酸檢測的場所」，亦有人認為，員工十分敬業，同時亦讚顧客亦需戴口罩，做好個人防護措施。

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