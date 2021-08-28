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恐襲前夕 澳洲獲情報先行撤軍

2021-08-28 列印
■從阿富汗首都喀布爾撤走的大量人民。路透社
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　　喀布爾機場恐襲逼令北約及德國等多個歐洲國家結束阿富汗撤離行動，不過，美英兩國就指會繼續。英國首相約翰遜表示，英國空運行動將持續「直至最後一刻」。英國國防部周四晚發聲明指出，代號皮廷行動（Operation PITTING）的軍方撤離任務已經進入最後階段，不會再安排更多人到喀布爾機場；英軍在機場外和附近一間酒店的設施亦已經關閉。防長華禮仕指，對於現階段未能撤離所有人深表遺憾。

　　英國首相約翰遜主持阿富汗局勢緊急因應會議後表示，英國空運行動將持續「直至最後一刻」。



　　北約成員國的比利時和荷蘭，周四相繼宣佈結束在喀布爾機場的撤離行動，不再調派軍機前往喀布爾機場接回撤離人員。澳洲當局周五指，在喀布爾機場自殺式炸彈襲擊前夕，澳洲已接獲將發生恐襲的「明確情報」，並將所有澳軍先行撤出阿富汗。

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