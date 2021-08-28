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國會暴亂遇襲警察入稟 告特朗普及其支持者

2021-08-28 列印
　　今年一月六日國會山莊暴亂事件中被襲擊及毆打的一批國會警察，周四入稟華盛頓聯邦法院，控訴前總統特朗普、他的政治盟友斯通（Roger Stone）及極右極端組織的成員，指他們在事發當天蓄意派暴徒企圖阻礙國會參議院認證去年十一月的大選結果。提交上法庭的起訴狀指出，特朗普夥同白人至上主義者、暴力極端組織和其他支持者，以不合法的手段進行本土恐怖主義活動。

　　起訴狀指出：「特朗普和他的同謀再三發佈有關有人在大選中詐騙的訊息，導致他的許多支持者、包括其他與訟人，計劃替他使用武力、恫嚇及威脅手段，一旦他在大選中落敗便協助他保住權位。」





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