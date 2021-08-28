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歐盟首席談代表巴尼耶　參選法總統大選

2021-08-28 列印
■巴尼耶代表歐盟與英進行脫歐談判時，曾與馬克龍緊密合作。路透社
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　　英國脫歐的歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周四宣佈，將會參加明年的法國總統大選，挑戰現任總統馬克龍。據巴尼耶說，他計劃代表右翼陣營，阻止走中間路線的馬克龍連任，而限制外來移民是他的政綱的其中一項主要政策承諾。巴尼耶公佈參選意向。他說：「在這個嚴峻時刻，我已經作出決定及下定決心，角逐成為一位促進調和、尊重法國人及令法國得到尊重的總統。」

　　在右翼陣營中，除了巴尼耶外，還有其他人有意加入戰團，預料今年底進行的黨內初選競爭會十分激烈。不過，巴尼耶在政壇具備豐富經驗，也有一定的知名度，令他稍為佔優。



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