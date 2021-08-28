「藍色起源」射火箭 為NASA測登月技術

這是「藍色起源」今年的第四次發射，也是將貝索斯送上太空後的首次發射。但今次「新謝潑德號」並非「載人發射」，而是在太空艙內攜帶了十八個商業設備，當中包括安裝在艙外的一個感測器，將為美國太空總署（NASA）測試一些月球登陸技術。此外，艙內亦含有一個藝術裝置，由迦納藝術家博阿福（Amoako Boafo）在乘員艙內傘蓋上繪製的三幅系列肖像。
今次發射旨在測試導航多普勒激光雷達和下降著陸電腦的新能力，這些系統將幫助太空總署確定航天器降落到月球表面時的位置和速度。
本港疫情愈趨穩定，隨着愈來愈多市民接種疫苗，近期六人一枱的C類食肆，及十二人一枱的D類食肆陸續增加，除了聚餐人數可增加，進食時間亦可延長，吸引市民外出用餐，業界指食肆晚市生意不俗，只要疫情繼續穩定，料...
2021-08-28
因代孕事件而被列為「劣跡藝人」的鄭爽再爆涉嫌逃稅風波，上海市稅務局第一稽查局查明鄭爽二○一九年至二○二○年未依法申報個人收入一億九千多萬元（人民幣，下同），偷稅四千五百二十六萬九千多元，現追繳稅款、加...
2021-08-28
美軍控制的喀布爾機場外周四發生自殺式恐怖襲擊，更有槍手向人群掃射。美聯社指，最少過百人喪生，死者包括十三名美軍及七十二名阿富汗人，當中至少二十八人是塔利班成員，另有一百五十多人受傷，其中十八名傷者是美...
2021-08-28
由嘉里、信和及港鐵合作發展的港鐵黃竹坑站上蓋新盤揚海，繼上周上載樓書後，今周隨即開放示範單位及公佈價單，首批120伙涵蓋一至三房戶型，折實後最平1079.92萬元入場。 嘉里發展香港區總經理湯耀宗指出...
2021-08-28
港股缺乏明確方向，恒指隨外圍低開78點後走勢反覆，最多曾升225點，高見25641點，但未能企穩10天線（25528）及25600點水平，其後一度跌111點，見低位25304點，大市高低波幅達337點...
2021-08-28
盛傳C朗拿度加盟曼城在即，後者領隊哥迪奧拿早已將前鋒加比爾捷西斯改造成右翼作準備。上輪英超大勝諾域治，耶穌便交出兩次助攻，今晚聯賽續作東迎擊開季兩輪全敗的阿仙奴，勢率藍月奏凱。 （Now611、621台 今晚7:30直播） 阿古路離隊，收購哈利卡尼又失敗，加比爾捷西斯成為曼城陣中僅有的前鋒。當大家都以為這位廿四歲巴西國腳，今季要獨力擔起數胡重任，此子上仗炒諾域治5:0卻出現在右翼位置，還成功助基亞利殊和史達寧士哥，成為球隊大勝功臣。 加比爾捷西斯的改造，顯然是哥迪奧拿為C朗加盟而做好準備，耶穌亦成功證明自己的存在價值。哥帥滿意道：「他不止能出任中路位置，踢法比大家想像中更多...
2021-08-28
關於癌症病人應怎樣「戒口」，向來是患者與家屬最關心的問題之一。有些人斷言「西醫並無戒口這回事」；有些美食愛好者認為「無啖好食的人生變得無意義」，堅持「百無禁忌」；有些人則矯枉過正，過分嚴格戒口，甚至斷...
2021-08-25
內地男星吳亦凡涉嫌強姦被捕，消息震驚華人圈，更波及林俊傑、潘瑋柏等人。其實，「選妃」飯局在娛樂圈已不是新鮮事，曾演出ERROR新歌《我們不Chok》MV、ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》的2...
2021-08-28
走在中環，見街邊有影碟舖，頓有似水流年之感。 也不過四五年前，我是影碟舖常客，尤其是想看中國、美國和日本的電視劇，必去影碟舖一套套DVD買回家，然後通宵達旦煲碟——有碟才叫煲碟，無碟只是煲劇——那時候想看劇，走進影碟舖一問，店員熟悉行情，必有好介紹，於是一套套買，所費無幾，卻愉快地消磨很多時日，多少個通宵，都如此浸在光影裏。 再往前數，DVD之前還有VCD和大張的LD，LD的出現，令VHS錄影帶突然遜色，雷射影碟的效果那麼清晰亮麗，馬上就迫着錄影帶退休了。LD不便宜，於是租碟舖應運而生，一直到DVD的出現，都有租碟舖伴隨成長，電視機的尺寸愈來愈大，配上音響，在家看電影也非常...
2021-08-28
高伯新於剛周四在馬房舉行季前拜神儀式，偕副練馬譜鐘先誠心上香，當吉時一到，兩人合力大刀一落切燒豬，祈求新馬季事事順利，馬運亨通。上季取得十七場頭馬的高伯新，期望新馬季獲得更多支持，並會盡心盡力訓練好旗下馬匹，務求為每位馬主建功，替馬房爭取更佳成績。 馬場浮世繪
2021-08-28