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「藍色起源」射火箭 為NASA測登月技術

2021-08-28 列印
■「新謝潑德號」火箭是可以重複使用的火箭。網上圖片
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　　亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索技術公司「藍色起源」（Blue Origin），周四成功發射了一枚「新謝潑德號」（New Shepard）火箭，旨在為美國太空總署（NASA）測試登月技術。「新謝潑德號」火箭是可以重複使用的，而今次發射的火箭，已經是第八次使用了。

　　這是「藍色起源」今年的第四次發射，也是將貝索斯送上太空後的首次發射。但今次「新謝潑德號」並非「載人發射」，而是在太空艙內攜帶了十八個商業設備，當中包括安裝在艙外的一個感測器，將為美國太空總署（NASA）測試一些月球登陸技術。此外，艙內亦含有一個藝術裝置，由迦納藝術家博阿福（Amoako Boafo）在乘員艙內傘蓋上繪製的三幅系列肖像。



　　今次發射旨在測試導航多普勒激光雷達和下降著陸電腦的新能力，這些系統將幫助太空總署確定航天器降落到月球表面時的位置和速度。



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