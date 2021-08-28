  • 2021年8月28日 星期六
  • 25º
  • 83%
熱門： 龍鼓灘垃圾徵費外傭六合彩東京殘奧

日報新聞 > 國際

河南「超級英雄」警 勇救51人後被洪水沖走

2021-08-28 列印
■「超級英雄」是河南新密公安局三十二歲民警楊旭恆。
Previous Next

　　在上月二十日河南特大暴雨引發的水災期，有河南民警在勇救五十一人後被洪水沖走，不過他努力自救，並再一同救出一起沖走的村民。這宗「超級英雄」事件獲公安部新聞發言人周四大讚，據了解目前有關民警正在醫院療養。

　　這位「超級英雄」是河南新密公安局三十二歲民警楊旭恆，據悉他當時在暴雨中勇救五十一人後，被洪水沖走。被他勇救的眾人及其隊員都非常着急，並努力搜索。十個小時後，楊旭恆靠着過硬的自身素質成功自救，還把一起衝到水裏的六十三歲村民一同救起。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd