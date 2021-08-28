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智利殘奧女選手 成芭比娃娃模型

2021-08-28 列印
■馬多內斯表示，「我覺得我通過很多努力發展起來的體育事業，正在得到回報。我從未想過我會成為第一個獲得芭比娃娃榮譽的智利女性。」
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　　芭比娃娃製造商美泰兒（mattel）為東京殘奧的智利持旗手馬多內斯（Francisca Mardones），打造最新一款運動選手型芭比娃娃，向她的精神致敬。四十三歲、坐輪椅的馬多內斯是殘奧選手，同時在網球、籃球、鐵餅和標槍都有傑出的成績，令她成為今屆東京殘奧的智利持旗手之一。她還獲得了二○一九年杜拜殘障世界盃的金牌，在推鉛球項目中，擲出了八米一九的世界紀錄。她同時還是二○○七年巴西里約熱內盧、二○一一年墨西哥瓜達拉哈拉泛美運動會的銅牌得主。

　　對自己被塑造成芭比娃娃，馬多內斯感到非常興奮，「我覺得我通過很多努力發展起來的體育事業正在得到回報。我從未想過我會成為第一個獲得芭比娃娃榮譽的智利女性。」





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