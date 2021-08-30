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擊斃比利小子手槍 4688萬拍出破紀錄

2021-08-30 列印
　　十九世紀美國西部時代惡名昭彰的比利小子（Billy the Kid），最終遭一名警長開槍擊斃。這把奪命手槍於上周五拍賣，以六百零三萬美元（四千六百八十八萬港元）成交，創下槍械拍賣的世界紀錄。比利小子本名麥卡蒂（Henry McCarty），是在亞利桑那州和新墨西哥州被通緝的亡命之徒，前後殺了八個人。他是近百年來西方流行文化津津樂道的話題之一。在一八八一年七月十四日，警長加勒特（Pat Garrett）在新墨西哥一處農場開槍擊中比利小子胸口，令他當場斃命，死時年僅二十一歲。當時使用的這把科爾特（Colt）單動式左輪手槍，無論現場、電話還是網上拍賣，競投情況都相當熱烈。



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