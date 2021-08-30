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菲律賓長灘島獲批建賭場

2021-08-30 列印
■長灘島一直以來都是受西方遊客歡迎的菲律賓旅遊勝地。路透社
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　　為了增加收入來源，菲律賓政府通過在旅遊勝地長灘島興建賭場。原本反對計劃的總統杜特爾特，最終反為計劃「開綠燈」。杜特爾特承認，「自己無遵守承諾」、「改變了立場」，他表示「面臨疫情，菲律賓需要錢來維持政府運作」。總統府發言人解釋，今次決定是為了增加國庫收入，徵收的稅款會用於抗疫，但賭場需要遵守防疫措施，未成年人亦禁止進入。

　　據悉，二○一八年的長灘島興建項目，就是受到杜特爾特反對。當時不但叫停興建計劃，更關閉現有賭場。該計劃是由澳門銀河娛樂集團與菲律賓「休閒度假世界公司」合作，投資五億美元，在長灘島興建包括賭場在內的生態度假村。未知當局會否恢復銀河娛樂的計劃。





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