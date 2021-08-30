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馬克龍籲聯國喀布爾設安全區

2021-08-30 列印
　　聯合國安理會五個常任理事國中、美、英、法、俄周一將召開會議，討論阿富汗局勢。法國總統馬克龍表示，法國與英國屆時將呼籲聯合國在阿富汗首都喀布爾設立安全區，以便為人道任務提供保護。而歐洲多個城市有阿富汗裔民眾示威，促請國際社會不要放棄阿富汗，包括巴黎。據法國《星期日報》（Journal du Dimanche）報道，馬克龍說，法、英將趁機提出草案，希望在喀布爾設置一個由聯合國掌控的安全區，以讓人道行動持續運作。馬克龍在評論中說：「這非常重要，這將提供聯合國一個在緊急情況下行動的架構。」他又強調，他將以「人道、堅定、必要時保護我國邊境」原則下，因應法國境內的移民壓力。

　　歐洲多個城市有阿富汗裔民眾示威，法國首都巴黎也有示威支持阿富汗人，其中在艾菲爾鐵塔附近，除了旅居當地的阿富汗人外，也有不少法國人出席示威，舉起標語歡迎阿富汗人到巴黎定居。





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