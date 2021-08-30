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英慈善機構阿國撤貓狗不撤人捱轟

2021-08-30 列印
　　英國國防部宣佈，最後一批英軍已於上周六晚順利撤出阿富汗首都喀布爾機場，意味英國在阿富汗歷時二十年的軍事行動正式完結。有英國慈善機構出動包機撤離約百隻貓狗，卻不帶走為慈善機構工作的員工或其他阿富汗平民，引發外界痛批。國防部有官員受訪時，痛罵法辛只顧貓狗不顧人：「（法辛）背棄了他的阿富汗員工，他的班機在載滿貓狗的同時，美軍則是載着十三具罹難士兵的遺體。」

　　面對外界抨擊不斷，「Nowzad」則輕描淡寫地回應表示，會「盡力協助」工作人員離開。





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