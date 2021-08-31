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將全面遙感探測火星 祝融號累計行駛1064米

2021-08-31 列印
■全景影像是火星車祝融號近期在火星拍攝，見到祝融號的太陽帆板。網上圖片
■九月中下旬將出現「日凌」現象。網上圖片
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　　國家航天局在官方微博發佈最新火星影像，及火星車祝融號的情況。截至八月三十日，火星車在著陸點以南方向累計行駛一千零六十四米。環繞器於八月二十四日使用高分辨率相機對著陸區域成像，獲取了一米分辨率影像，圖像中火星車行駛軌跡清晰。

　　有關的全景影像是火星車祝融號近期在火星拍攝，見到祝融號的太陽帆板，環繞器就拍攝到祝融號的行駛軌跡。



　　祝融號已在火星表面行駛滿一百天，累計行駛一千零六十四米，本月中已完成既定巡視探測任務。

　　文章更提醒，九月中下旬地球及火星將運行至太陽的兩側，三者會近乎處於直線。屆時受太陽電磁輻射干擾，器地通信會中斷，環繞器和祝融號將得到「休假」，暫時停止探測工作。

　　而日凌後，環繞器將擇機進入遙感使命軌道，開展火星全球遙感探測，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通信。

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