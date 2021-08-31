英母捧女兒做童裝模特兒 三歲女已賺夠買樓首期

英國二十八歲人母蘇菲（Sophie Howe），從女兒埃莉絲（Elise Prior）六個月大開始將她當模特兒，在IG分享女兒各種穿搭的照片，結果因而讓女兒受到各大服飾品牌的關注，如今三歲的埃莉絲，薪金高得令人難以置信，她的存款已夠付買樓的首期。居於伯克郡梅登黑德（Maidenhead）的埃莉絲（見圖)，如今IG有逾兩萬粉絲，而且是一個兒童模特兒。其母蘇菲指當初覺得女兒非常可愛，因此決定為她開設一個IG帳戶，沒想到因而讓女兒受到關注。目前埃莉絲已與M&S、Zara、Asda、Matalan、River Island、Sainsburys、The White Company、Next等公司合作過。蘇菲承認有不少家長批評她的做法，不過她認為，自己是為女兒的未來做準備。她表示，替女兒將所賺的錢存在一個銀行帳戶，目前存款已經足夠買樓了。