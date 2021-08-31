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北京環球度假區下月二十開幕

2021-08-31 列印
北京環球度假區下月二十開幕
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　　北京環球度假區近日一直為開幕嚴陣以待，並進行連串內部壓力測試。昨日北京環球度假區官方微博宣佈，下月二十日正式開幕。

　　園區由環球影城主題公園、兩間度假酒店，以及北京環球城市大道組成。遊客需購買門票進入環球影城主題公園，而環球城市大道則免費開放，但會按照疫情防控需要調整客流量。



　　而早前園方亦宣佈，本周三至九月十九日會進行試業。而此期間園區僅針對受邀客人開放，並沒有向公眾銷售任何門票，而有關試業門票不會對外售賣，亦不可轉讓。所以早前網上大炒的「黃牛」票（試業「體驗票」或「內部票」）可能存在無法入園風險。

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