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颶風「艾達」登陸路州 大停電至少一人死亡

2021-08-31 列印
　　颶風「艾達」周日中午左右在美國路易斯安那州弗俄川港登陸後，下午再在該州西南部的霍馬鎮附近第二度登陸，為廣泛地區帶來狂風暴雨，引致停電及水浸，至今已知道最少有一人死亡。路州人口最多的城市紐奧爾良，一座變電站被破壞，導致幾乎全市停電。入夜後，「艾達」進一步移向內陸，並已從四級颶風減弱成為二級颶風，當局警告情況仍然極之危險，呼籲居民不要鬆懈。





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