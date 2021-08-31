  • 2021年8月31日 星期二
  • 29º
  • 80%
熱門： 健康通行證北角酒店阿富汗黃翠如李連杰

日報新聞 > 國際

以巴加沙邊境再爆衝突

2021-08-31 列印
■示威者在邊境區域放置燃燒裝置。網上圖片
Previous Next

　　以色列士兵與巴勒斯坦示威者連續兩晚在加沙地帶邊境衝突，要求以色列解除對加沙地帶超過十年的封鎖。外媒報道指，再造成十八名巴勒斯坦人受傷。

　　上周六造成至少四十人受傷的示威，其中一名中槍者年僅十二歲，延至周六不治。數百名巴勒斯坦人周日傍晚在加沙地帶與以色列邊境遊行，示威者向以軍投擲石塊和燃燒裝置，遭到以軍發射實彈、橡膠子彈和催淚彈還擊。據報，衝突再造成十八名巴勒斯坦人受傷。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd