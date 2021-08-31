「破天荒」訪問塔利班高層 女記者事後恐懼逃出阿國

武裝組織塔利班重奪阿富汗政權後，想一改以往「反對女性受教育及出門工作」的印象，塔利班高層赫瑪德（Mawlawi Abdulhaq Hemad）在八月十七日進行了一個由阿富汗最大民營電視台TOLO女記者阿甘德（Beheshta Arghand）主持的破天荒訪問。不過在訪問後阿甘德就中斷了工作，表明十分恐懼會成為塔利班的目標，最終決定離開阿富汗。據報，她在訪問期間詢問了「塔利班曾試圖暗殺巴基斯坦籍諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）」的事，以及有關女性工作權等問題。阿甘德專訪後曾表示：「我是為了所有阿富汗女性。我告訴自己，一定要有人開始做這件事……」、「我也跟這名塔利班成員說：我們要爭取權利，我們要工作，而我們也必須成為社會的一部份。」但在專訪後兩天，阿甘德擔心自己成為塔利班的目標，決定逃往國外。事後坦言「我離開阿富汗，因為我和數以百萬計的人一樣恐懼塔利班。」