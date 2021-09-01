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巨龜死亡 體內取出三公斤海洋垃圾

2021-09-01 列印
　　海洋的塑膠污染影響全球的海洋生物。海南三亞市近日有一隻巨型雌性海龜於亞龍灣附近紅樹林被發現，經救治後不幸死亡，研究人員解剖時，其腸道中發現近三公斤的海洋垃圾，包括膠袋、漁網、口罩、線繩、魚鈎等。據報，該隻巨型雌性海龜體長約九十厘米、寬七十厘米、重約一百公斤，於七月十五日晚在三亞亞龍灣附近紅樹林裏被發現。



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