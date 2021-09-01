  • 2021年9月1日 星期三
  • 28º
  • 88%
熱門： 醫生註冊條例海洋公園綾瀨遙疫苗林子博

日報新聞 > 國際

紐約人在家養80磅美洲獅

2021-09-01 列印
網上圖片
Previous Next

　　紐約市動物福利機構周一證實，日前在布朗克斯區一個住宅內，搬走一隻被人非法飼養作寵物的美洲獅。這隻十一個月大的雌性美洲獅綽號叫「莎莎」（Sasha），重達八十磅。主人無法繼續在家中養牠，上周四主動接觸相關部門，把牠送走。美國人道協會動物災難反應組負責人多尼頓表示，「莎莎」被帶離主人的家，被送往布朗克斯動物園，由獸醫照顧，稍後會送往阿肯色州野生物庇護區放生。人道協會聯同布朗克斯動物園人員、紐約州環境保護局的人員和紐約市警方，進行這次搬運巨獸的行動。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd