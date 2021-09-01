四歲頑皮女 將頭塞入油煙機洞口

貴州普定上周五接獲一宗奇怪報案，有放油煙管道的小洞出現了一顆女孩人頭。據報，該位四歲小女孩，因為太頑皮，把自己的頭塞進原本該放油煙管道的小洞裏，然後怎麼拔都拔不出來，下層民眾抬頭看天花板，乍看以為是「貞子」，嚇到趕緊報警。消防員到場，先是利用菜油當潤滑劑，減緩皮膚與洞口的摩擦力，在下層「推」，在上層用力「拔」，最終順利脫險。這段「救援貞子」的影片曝光後，網民們紛紛留言驚呼：「這也太淘氣了吧，看得人嚇都嚇死了」、「這孩子長大後，會不會跟同伴炫耀：我小時候演過一部恐怖片」、「比恐怖片更恐怖」。