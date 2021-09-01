拜登盼塔利班信守承諾 讓滯留阿國者安全離開

美國國防部和軍方周二證實，已在限期屆滿之前把所有美軍撤出阿富汗，標誌着美國和西方盟國在阿富汗持續了二十年的戰爭正式劃上句號。不過仍餘下二百多名美國僑民身在當地。美國總統拜登發表聲明稱，全世界都要求現時掌權的塔利班承擔責任及信守承諾，在限期屆滿之後容許想離開阿富汗的人都可以安全地離開。美國中央司令部司令麥肯齊指，估計現時仍有不足二百五十名美國人留在阿富汗。他們都想離開，但無法前往機場。美國國務卿布林肯說，美國從阿富汗完成撤軍後，美國將與其他盟國合作，討論採取甚麼方法令喀布爾機場盡快重開及正常運作，讓現時仍然滯留在當地的人，可安全地離開阿富汗。現階段美國會利用在多哈的據點，處理在阿富汗的外交事務。