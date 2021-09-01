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路州恢復供電 預料需時數周

2021-09-01 列印
　　颶風「艾達」在美國路易斯安那州造成嚴重破壞後，當局周一出動大批救援人員及數以百計小艇和直升機，協助被困的災民。廣泛地區仍然停電，當地最大能源公司 Entergy 已派員搶修，但預告可能要花數周，才可全面恢復電力供應。路州沿岸到處滿目瘡痍，路州和隔鄰的密西西比州仍然有多達一百萬個住戶受停電影響。新奧爾良全市陷入黑暗世界。由於有許多道路被堵塞，流動通訊網絡中斷，及持續下雨，救災困難。

　　路州州長發言人指，恐怕死傷人數還會上升，形容電力供應系統所遭受的破壞是災難性的，需要花一段長時間才能完全修復。大約五千名國民警衞軍隊員奉命救災。 總統拜登把路州列為發生重大災難的地區，保證聯邦政府會調撥額外資源救災。





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