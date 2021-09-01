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杜魯多出席競選活動 被示威者破口大罵

2021-09-01 列印
　　加拿大總理杜魯多過去數天在安大略省為九月二十日的大選參加競選活動時，遇上示威場面。有群眾向他破口大罵及叫囂，場面混亂，迫使其中一個集會取消。到周一，杜魯多恢復活動，去到魁北克一個小鎮拉票，對日前發生的不愉快事件隻字不提。

　　上周五（二十七日）杜魯多到安大略省的博爾頓鎮拉票。台下有示威者叫喊，對杜魯多破口大罵，批評政府以強硬手段逼人接種新冠肺炎疫苗，期間更有人向他發出死亡恐嚇。



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