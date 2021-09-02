塔利班支持者抬棺遊行慶西方撤軍

美國宣佈完成從阿富汗撤出任務的首天，塔利班及其支持者為慶祝美軍結束為期二十年的戰爭，不僅拿著繳獲的美軍裝備擺出多種姿勢拍照、駕駛黑鷹直升機「兜風」，還為北約舉辦了一場模擬「葬禮」。《華爾街日報》更指，阿富汗塔利班為了尋求國際社會的支持，已通知南部坎大哈省農民停種罌粟。消息已致生鴉片價格漲兩倍。據外國媒體報道，塔利班成員及大批支持者在東南部霍斯特省為北約舉辦了一場「葬禮」，他們抬着披有美國、英國、法國等國旗及北約旗幟的棺材，揮舞塔利班的白旗，震臂高呼。《華爾街日報》報道，阿富汗塔利班近期已經通知南部坎大哈省農民停種罌粟，去種「替代作物」藏紅花。據悉，該消息已致生鴉片價格漲兩倍，從每公斤七十美元漲到二百美元左右。在過去廿年，阿富汗鴉片產量佔全球八成五，是全球第一大罌粟種植國和鴉片生產國。另外，塔利班武裝份子突襲位於北部潘傑希爾峽谷的反抗軍鎩羽而歸，據報至少七名士兵陣亡。