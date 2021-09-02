路州風災 巨鱷襲老翁

颶風「艾達」吹襲美國路易斯安那州期間引致廣泛地區嚴重水浸，及多地停水停電，電力供應尚未回復。據報，一名老翁在家門外涉水而行時，被一條巨型鱷魚襲擊，慘被噬去一隻手。該名老翁現時仍然失蹤。救援人員正搜索他的下落。該名七十一歲老翁的妻子說，周一中午左右，她在新奧爾良市郊斯萊德爾鎮寓所，聽到屋外傳來嘈吵聲。當她走到外面時，目睹丈夫被咬斷了一隻手，不省人事。她把丈夫拉出水，跑回屋內拿急救用品。當她意識到丈夫的傷勢十分嚴重時，便划獨木舟往一點六公里外的社區求助。不過，當她返回寓所時，發現丈夫不見了，到現在仍下落不明。當局沒有披露該名老翁的名字。