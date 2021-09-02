淡出日本皇室 疫下不辦婚禮 傳真子公主今年出嫁赴美生活

日本共同社引述政府相關人士報道，日皇德仁的弟弟、秋篠宮文仁親王長女真子，將會在本年內與已訂婚四年的小室圭結婚。但顧慮到新冠疫情，目前傾向不舉行盛大的皇室婚禮，為日本皇室首次有皇室成員結婚而沒有辦婚禮。現年二十九歲的真子與同年紀的小室圭是國際基督教大學同學，他們在二○一七年九月訂婚，但不久之後，傳出小室的媽媽捲入金錢糾紛，宮內廳其後宣佈婚期押後。文仁在去年底表示同意婚事，但強調必須首先處理好小室家人陷入的金錢糾紛。小室家陷金錢糾紛受到疫情影響，真子與小室圭可能不舉辦傳統的「納采」結婚儀式，是直接提交婚姻申請書，完成婚姻程序。如果真子真的不舉辦婚禮，將會是日本皇室在戰後首次有皇室成員結婚而沒有辦婚禮。另有報道指，於紐約法學院畢業的小室圭，很大可能在美國就職與生活，因此真子不排除在婚後跟隨小室圭在美國生活。