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全世界近三分一樹木品種 面臨消失邊緣

2021-09-02 列印
　　國際植物園保護聯盟（BGCI）周三發表一份報告指出，全世界有接近三分之一樹木品種正面對絕種的危險，當中有數百種樹木正處於消失邊緣。該組織發表《世界樹木狀況》報告，指全球有一萬七千五百個樹木品種（佔全球總數的大約三成）正面對絕種危險。其中四百四十個品種在野外環境中只剩下不足五十棵。

　　報告指出，整體而言，瀕危的樹木品種數目，是瀕危動物、雀鳥、兩棲生物和爬蟲類生物加起來的一倍。面對最大威脅的樹木品種包括木蘭和龍腦香。這兩種樹木在東南亞雨林中最常見。此外，橡樹、楓樹和和烏木也要面對威脅。





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