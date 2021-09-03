傳阿洪扎達 任「新阿富汗」最高領導

阿富汗塔利班據報已完成籌組政府的談判並選出管治人選，有消息指最高領袖會由阿洪扎達擔任，而發言人指或不會有女性加入內閣。當地傳媒報道指，塔利班領袖已完成談判。據報，最高領袖將會由阿洪扎達出任，其地位將類似伊朗最高精神領袖。另塔利班政治委員會負責人巴拉達爾將會統領政府，並處理各項事務。塔利班發言人斯坦尼克扎伊稱，會選賢任能，但應該不會有女性加入內閣。他表示：「她們可以重返崗位繼續工作，但也許在即將公佈的新政府最高職位、內閣中，或者不會有女性。」不會有女性入閣此外，阿富汗塔利班文化委員會成員伊馬拉·薩馬甘尼早前在一份聲明中表示，儘管新政府結構還未確定，但仍呼籲女性和其他各方加入政府。他當時表示：「塔利班不希望女性成為受害者。根據教法，她們應該進入政府機構。」外界分析相信，新政府成立後，要面對人道和經濟危機、電力供應、糧食價格等民生問題，以及爭取國際社會承認塔利班政權。