同時在對阿富汗局勢時，教宗更稱讚聖座國務院的工作。他說「我堅信聖座國務院正在幫助或至少在提供幫助」。此外，教宗早前在西班牙主教團Cope網絡電台採訪時表示，在外科手術後，「我從未想過要辭職」。
教宗方濟各批西方國家 將價值觀強加於阿富汗
同時在對阿富汗局勢時，教宗更稱讚聖座國務院的工作。他說「我堅信聖座國務院正在幫助或至少在提供幫助」。此外，教宗早前在西班牙主教團Cope網絡電台採訪時表示，在外科手術後，「我從未想過要辭職」。
被指太近聚星樓 影響風水 屏山建過渡房屋 原居民反對 三度受阻
社企「要有光」在元朗屏山興建過渡房的計劃，引起原居民質疑太接近古蹟聚星樓，並擔心影響風水。「要有光」修改設計，擬加建風水池，但原居民不收貨，早前圍封聚星樓，謝絕公眾參觀，更揚言升級反對行動。「要有光」...
2021-09-03
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內地禁播偶像育成節目
近年在內地大受歡迎的偶像育成類節目或將絕跡。廣電總局昨天發佈《國家廣播電視總局辦公廳關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》（下稱通知），明確指出不得播出偶像養成類節目、不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人騷節目、不得設置場外投票、打榜、助力等環節和通道。 通知指，為進一步加強管理，從嚴整治藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題，旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業風氣，提出八項要求，包括堅決抵制違法失德人員、堅決反對唯流量論、堅決抵制泛娛樂化、堅決抵制高價片酬等。 當中堅決反對唯流量論一項明確指出，廣播電視機構和網絡平台不得播出偶像養成類節目、明星子女參加的綜藝娛樂及真人騷節...
2021-09-03
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塔利班與反抗軍內鬥仍持續 美參謀長：不排除聯手對付IS分支
阿富汗內鬥持續。武裝組織塔利班雖已重掌阿富汗首都喀布爾，不過潘傑希爾谷地目前聚集了國內反抗勢力。周三塔利班一名高層領袖指，塔利班已包圍該省，呼籲反抗份子投降。不過，反塔利班勢力聲稱，他們日前已防禦了塔...
2021-09-03
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二手屋苑頻錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手頻錄減價成交個案，並獲用家承接。美聯市務經理（銷售）錢敏義表示，鰂魚涌太古城為金山閣高層E室單位，面積為593方呎，為兩房間隔，原先叫價為1050萬元，議價後以約1000萬元...
2021-09-03
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失業救濟初領者降至34萬 杜指升131點 標指納指新高
美國首次申領失業救濟人數下跌，反映經濟動力不弱，美股周四早段上漲，杜指曾升162點報35475點；納指升70點報15380點；標指升21點報4545點。 美國上周首次申請失業救濟人數為34萬人...
2021-09-03
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起孖榮升史上入球王 C朗魔性澎湃
C朗拿度在周三世界盃歐洲區外圍賽A組威風八面，完場前連入兩球領軍主場2:1反勝愛爾蘭之餘，個人於國際賽累積入一百一十一球，超越伊朗名宿戴伊成為國際賽入球王。這名剛回歸曼聯的三十六歲射手隔空向魔迷證明自己寶刀未老，末段梅開二度的鬥心更是紅魔違失已久的精神屬性，他在賽後更向曼聯球迷承諾還可在最高水平踢多數年。 今仗C朗展示強橫的心理質素，他在十五分鐘射失十二碼，球隊更在換邊前被敵將艾根破網先落後。這名三十六歲老將一直沉着應戰，先在八十九分鐘頭槌破網扳平，之後於補時六分鐘接應中場祖奧馬里奧的傳中再次銅頭一搖建功，率隊2:1驚險反勝愛爾蘭，以三勝一和續排A組榜首。 國際賽累積入11...
2021-09-03
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【皮革新品】 英國Beara Beara手製皮革眼鏡盒、AirPods套，小物顯個性
英國品牌Beara Beara因每件單品都用上全真皮及人手製作，予人矜貴獨特感覺。最近品牌又有新搞作，例如眼鏡套及AirPods套，同屬全人手製作，盡顯個性。其中皮革眼鏡套有「Sam」及「Audrey...
2021-09-01
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着三角泳褲同關心妍一家去沙灘 56歲蔡一智驚變「無上裝」少女
近年草蜢主力四圍登台掘金，不過自19年底在美開騷後，疫情令到巡唱全Cut，蔡一傑和蘇志威轉型拍片做KOL，一個教煮餸一個咩都有啲。56歲的蔡一智（阿智）就主力Po運動及食物相，冇抗疫肥仲愈來愈Fit，...
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社論——谷長者打針 外展加甜頭應擴大
領展樂富中心昨天舉行外展接種服務，以便利長者打針，即場打針者獲贈一公斤白米，加上有醫生即場提供諮詢服務，反應熱烈，全日為逾四百五十人接種，其中三百八十人即場打針，另近一百人由專車送往附近接種中心。這次深入社區的注射服務，既方便普羅大眾，更附送甜頭，還解答市民的健康疑問，可說一石三鳥，當局要再接再厲，多辦地區外展接種行動。 商界各項谷針大抽獎開始公佈結果，以抽獎谷針，效力陸續顯現，餘下來要透過其他方法谷針，尤其為接種率偏低的長者多着想。昨天外展打針一舉成功，帶來啟示，不少居民對落樓即可以打針稱方便快捷，不用他們花時間上網預約，也不需舟車勞頓。特別是長者，即使想打針，但不了解政...
2021-09-03
- 旅遊「佳」話——Staycation新體驗
- 家輝講場——把握灣區不可多得機遇
- Executive日記——中秋派對必備 美酒佳餚網購優惠低至45折免運費！
- Executive日記——上富途牛牛 20部AUDI房車等你揸走
- Executive日記——09‧21開幕 每日上限4000人 水上樂園通行證 玩盡設施免排隊
- Executive日記——馬季開鑼日預計派彩7000萬 《星島馬訊》增至16大版 強勢出擊 馬迷必捧
- Executive日記——《百分百感覺》郵票 重溫那些年
- 昇火相傳——疫後職場
- 企業熱話——香港優質標誌局 「Q嘜」認證 嚴謹審核程序 增市民選購信心
- 商識滿天下——轉危為機的管理智慧
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馬場浮世繪——馬會在谷中舉行拜神儀式
香港賽馬會昨日在跑馬地馬場舉行拜神儀式，行政總裁應家柏聯同一眾馬會高層，率領各部門職員上香祈福，祝願新馬季事事順利。 馬場浮世繪
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