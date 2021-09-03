教宗方濟各批西方國家 將價值觀強加於阿富汗

教宗方濟各評論阿富汗局勢時，批評西方不應該將價值觀強加在阿富汗身上。據報，他是錯引俄羅斯總統普京的說話。他以為有關看法是源自德國總理默克爾，不過其實是來自普京。教宗周三接受訪問，認為西方盟國的撤軍行動，未有充份考慮實際情況，他當時指要引用世界其中一位最偉大政治人物默克爾的看法，指必須停止西方不負責任的做法，不能在無視阿富汗歷史、民族和宗教背景情況下，強行實施民主。不過，有關言論其實並非出自默克爾，而是她上月訪問俄羅斯時，由普京在記者會上所講。同時在對阿富汗局勢時，教宗更稱讚聖座國務院的工作。他說「我堅信聖座國務院正在幫助或至少在提供幫助」。此外，教宗早前在西班牙主教團Cope網絡電台採訪時表示，在外科手術後，「我從未想過要辭職」。