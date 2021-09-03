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拜登親晤烏克蘭總統 提供4.6億軍援助抗俄侵略

2021-09-03 列印
■自拜登一月上任迄今，澤連斯基是美國邀訪白宮並討論戰略議題的第二位歐洲領導人。美聯社
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　　美國總統拜登自美軍完全撤出阿富汗後，首次會晤外國領袖，周三在白宮和到訪的烏克蘭總統澤連斯基舉行會談，保證美國會堅定維護烏克蘭主權和領土完整，對抗俄羅斯侵略，且向基輔當局提供六千萬美元（四億六千五百八十二萬港元）的新軍事援助，以應對俄羅斯威脅。兩人在會議中，針對具爭議性的北溪二號天然氣管線（Nord Stream 2）進行討論。烏克蘭擔心連通俄羅斯與德國的北溪二號，可能被俄羅斯當成地緣政治武器。澤連斯基還尋求美國支持烏克蘭加入北約。

　　但拜登明確表示，他認為烏克蘭尚未準備好要加入北約，美國也還沒準備好要跨越這條俄羅斯眼中的紅線。



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